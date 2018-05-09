اثيوبيا: ليبيا وقعت في دائرة عنف خلفت خسائر بشرية ومادية

دانت اثيوبيا الانتهاكات المرتبكة في ليبيا من كل الأطراف مبينة أن البلاد وقعت في دائرة عنف أدت لفقدان الأرواح وتدمير المرافق المدنية والإفلات من العقاب وارتكاب جرائم الخطف والتعذيب والقتل والاتجار بالبشر مستغلة مناخ الإفلات من العقاب بما فيها داعش التي تواصل هجماتها الأمر الذي يعوق قدرة البلاد على تحقيق العدالة بما في ذلك الهجوم الذي تعرضت له المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وقالت مندوب اثيوبيا في كلمة لها أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية إن المدنيين والنساء والأطفال واللاجئين والمهاجرين يتحملون القسط الأكبر من الجرائم المرتكبة في ليبيا.

ودعت إلى محاسبة كل مرتكبي الجرائم من خلال الآليات التي تحترم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها مطالبا بحماية المدنيين والبنى التحتية في البلاد. وأضافت أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الليبيين ويجب على المجتمع الدولي دعمهم ومساعدة المؤسسات الوطنية القائمة في البلاد مشددة على أن العملية السياسية الشاملة هي السبيل الوحيد لكفل سيادة القانون وتابعت: يجب العمل بروح التفاهم من خلال عملية سياسية احتوائية كما يتوجب على المجتمع الدولي توجيه رسالة للضغط على كل الأطراف لبدء حوار سياسي في ليبيا.

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