المتوسط

نفى عبد الله عثمان عبد الله، مقرر اللجنة السياسية لمؤتمر أنصار النظام والقوى الوطنية الليبية، مشاركته في اجتماع داكار الذي تشارك فيه قيادات جماعة الإخوان الليبية، والجماعة الليبية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج.

وأكد «عثمان» في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع داكار يوم الجمعة المقبل، موضحًا أنه اعتذر عن المشاركة في الاجتماع.

وحول مشاركة بعض أنصار النظام الليبي السابق، أكد «عثمان» أن بعض المشاركين من أنصار النظام السابق سيشاركون بصفتهم الشخصية فقط، موضحًا أن مشاركة عبد الحميد الكزة، والشيخ حسن الزنتاني، هو بصفتهم الشخصية وليست التنظيمية.

أوضح مقرر اللجنة السياسية لمؤتمر أنصار النظام والقوى الوطنية الليبية، أن مشاركة بعض الفعاليات الاجتماعية بصورة شخصية تتم تلبية لدعوة تلقوها من لجنة الاتحاد الإفريقى، المشكلة لدراسة الملف الليبى برئاسة الرئيس الكونغولى، مؤكدًا أن المشاركين لا توجد لديهم دراية بالجهة المنظمة أو المركز المنسق للاجتماع، أو تمويل قطر وتركيا له أو قرب الجهة المنظمة للقاء من زوجة الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى.



ويذكر أن منظمة تتبع زوجة الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى قد وجهت دعوة للمشاركة فى اجتماع يحضره بعض أنصار النظام الليبى السابق وقيادات فى جماعة الإخوان الليبية والجماعة الليبية المقاتلة، وتمول قطر المنظمة التى تديرها زوجة ساركوزى لتنفيذ مخططات الدوحة الخبيثة فى الأراضى الليبية.

The post عبدالله عثمان ينفي مشاركته في مؤتمر السنغال مع جماعة الإخوان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية