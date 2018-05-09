آمر سرية سوسة المقاتلة: أجبرنا قطعة بحرية تابعة للناتو على الخروج من المياه الليبية

قال آمر سرية سوسة المقاتلة، التابعة لغرفة عمليات عُمر المختار، النقيب محمد المجدوب، الثلاثاء، إن السرية أجبرت «قطعة بحرية حربية» تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على الخروج من المياه الإقليمية الليبية في شرق البلاد.

وأوضح المجدوب، لـ«بوابة الوسط» أن القطعة البحرية ظهرت داخل المياه الإقليمية الليبية خلال الدوريات الاعتيادية للقوات البحرية الليبية، مؤكدًا أنها كانت تبحر داخل المنطقة المحظورة قبالة شواطئ رأس الهلال غرب مدينة درنة.

وذكر المجدوب، أن القطعة البحرية «تابعة لحلف شمال الأطلسي، وعندما تم التواصل معهم عبر اللاسلكي أكدوا أنهم في مهمة للناتو في حوض البحر المتوسط، فطلبنا منهم الخروج من المياه الإقليمية الليبية ومتابعة مهامهم، لأن شواطئ رأس الهلال تعتبر منطقة محظورة من قبل المنظمة العالمية للبحار ومن قبل رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، التي حذرت من الاقتراب من مدينتي درنة وبنغازي وضواحيهما».

وأضاف آمر سرية سوسة المقاتلة: «تم إخبارهم بأن القوات البحرية الليبية قادرة على حماية حدودها البحرية، وهم يتواجدون لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب والصيد الجائر» وفق قوله.

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