مجلس حكماء ليبيا يُطالب بضرورة وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن مدينة درنة

عين ليبيا

أدان مجلس حكماء ليبيا في بيان تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه ماوصفه بالقصف الأجنبي والتدخل الخارجي على مدينة درنة المحاصرة الذي من شأنه أن يمس السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الليبية.

كما حمَّل البيان المجلس مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني ماتعانيه البلاد من أزمة سياسية واقتصادية وتردي للوضع الأمني.

وطالب بيان المجلس الجهات المعنية إلى ضرورة وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن مدينة درنة وتعزيز السلم الأهلي و تعزيز الحياة الكريمة للمواطن و الأمن و الإستقرار للبلاد.

هذا ودعا البيان أعيان المنطقة الشرقية إلى إحكام صوت العقل و تجنيب المدينة ويلات الحرب و الصراعات التي عبثت بالنسيج الوطني.

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