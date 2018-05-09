غينيا الاستوائية: الوضع في ليبيا انعكس على الدول الأخرى

دانت غينيا الاستوائية تفجير مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس مقدمة التعازي للشعب الليبي ولأسر الضحايا. وقال مندوب غينيا الاستوائية في كلمة له أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية انه على الرغم من جهود الاونسميل فانه من الواضح أن الوضع الأمني في ليبيا غير مستقر وخطير مما أدى لاستمرار النزاع والمواجهات المسلحة بين مختلف العناصر المتورطة في الصراع ما يزيد من الإفلات من العقاب وهذا يزيد المخاوف بشأن الأوضاع في ليبيا.

ودعا مندوب غينيا الاستوائية المجتمع الدولي لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية لمواجه هذه الجرائم مطالبا أطراف الصراع لوضع حد للوضع المتردي في البلاد. وحذر من أن الوضع في ليبيا اثر ليس على الساحل والصحراء فقط بل امتد لمناطق في إفريقيا وما يؤدي إليه من توسيع عمل المنظمات الإرهابية.

وحث مندوب غينيا الاستوائية على دعم المجتمع الدولي لجهود المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لوضع نهاية للإفلات من العقاب في ليبيا قائلا ندين كل الأعمال الإجرامية التي تجري في ليبيا ونرحب بعمل المحكمة الجنائية الدولية، ونشكر جهود المدعية الجنائية لتحقيق العدالة في ليبيا معربا عن تقدير بلاده لجهود مكتب المدعي العام في ليبيا.

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