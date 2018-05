الخليج العربي للنفط تعقد اجتماعًا فنيًا لعرض ما تم إنجازه من مشاريع

المتوسط

أعلن شركة الخليج العربي للنفط، انعقاد اجتماعًا فنيًا لمنطقة التعاقد (91) لعام 2018 بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بالمقر الرئيسي للشركة اليوم الأربعاء 9 مايو.

وأوضح الحساب الرسمي لشركة الخليح العربي للنفط، على فيس بوك، أن الاجتماع جاء لعرض الأنشطة والأعمال المتعلقة بالمنطقة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من اعتماد اتفاقية الخدمات الفنية مع شركة «O.M.V».

شارك في الحضور المدراء العامون ومديرو الإدارات والمهندسين ذوي العلاقة بنشاطات المنطقة، وتم خلال الاجتماع عرض المشاريع والأعمال وما تم إنجازه منها والمشاكل التي تواجه التنفيذ.

