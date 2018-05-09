حمزة يبحث مع سفير تركيا لدى ليبيا آخر مستجدات ملف الأتراك المختطفين في الجنوب

ليبيا – إستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة اليوم الإربعاء سفير تركيا لدى ليبيا أحمد دوغان.

الجانبين بحثا وفقاً للمكتب الإعلامي للشركة أهمية تعزيز التعاون بين العامة للكهرباء و الشركات التركية ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بحادثة المختطفين الاتراك التابعين لشركة انكا المقاول المنفذ لمشروع أوباري.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على أن الجهود والمساعي تبذل من جميع الأطراف، لافتاً لتواصله مع الجهات المعنية من أجل الاسراع بالإفراج عن المختطفين.

ومن جانبه أكد السفير التركي على رغبة بلاده الأكيدة وإستعدادها التام لعودة الشركات التركية للعمل من جديد وعودة المختطفين بسلامة.

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