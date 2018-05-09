الرئاسي يُصدر قراراً بتشكيل «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب»

عين ليبيا

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قراراً يقضي بتشكيل جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب تكون له الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة وبتبعي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

قرار المجلس الرئاسي رقم 555 أشار إلى أن مقر الجهاز الرئيسي مدينة طرابلس على أن يتم منحه عدد كافي من الفروع يتم تحديد نطاقها المكاني وكيفية مباشرتها لمهامها بقرار من وزير الداخلية.

كما أوضح قرار المجلس أن الإختصاصات التي سيتولاها الجهاز هي تنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مكافحة العصابات الإجرامية وعصابات الجريمة المنظمة والتهريب وتجارة المخدرات والوقود والسرقة والحرابة بالإضافة إلى المساهمة في حماية وتأمين الحدود والمنافذ.

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