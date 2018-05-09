سبها الطبي: مقتل مدنيَّيْن بأعيرة نارية

أعلن مركز سبها الطبي، الأربعاء، أنه استقبل مدنيَّيْن قتلا بأعيرة نارية، نتيجة الاشتباكات المسلحة الدائرة في المدينة منذ مدة.

وأوضح طبي سبها أن فتاة تبلغ من العمر 18سنة قتلت بعد إصابتها بعيار ناري في القلب، وأن مواطنا يدعى “مرعي مسعود” يبلغ من العمر 33 سنة قتل بعيار ناري في الرأس، وفق صفحة المركز الرسمية.

وأشار المركز إلى أن قسم الحوادث بالمركز، استقبل، الثلاثاء، جثة رجل يبلغ من العمر 60 عاما سوداني الجنسية، عليها آثار تعذيب، حسب وصفه.

يذكر أن مدينة سبها تشهد اشتباكات مسلحة منذ فبراير المنصرم، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، ونزوح عدد كبير من العائلات.

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