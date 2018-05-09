ساحل العاج: يجب نزع سلاح المليشيات لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أكدت ساحل العاج انه بعد انقضاء 7 أعوام على انتهاء النظام في ليبيا أصبحت الانتهاكات أمر متكرر من مليشيات تعمل في ظل إفلات كامل من العقاب رغم جرائم الخطف والتعذيب والقتل والنخاسة. وأعرب مندوب ساحل العاج في كلمة له أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية عن تأييده لجهود المحكمة الجنائية الدولية للتصدي للإفلات من العقاب في ليبيا.

وأشار مندوب ساحل العاج إلى أن الأوضاع في ليبيا مقلقة داعيا إلى نزع سلاح المليشيات لإعادة الاستقرار في البلاد مضيفا انه يجب تعزيز قدرات المؤسسات في ليبيا للتوصل في النهاية إلى إنشاء نظام مساءلة ومحاسبة لمرتكبي الجرائم .

وتابع: ندعم جهود المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامه للدفع بالمصالحة الوطنية في إطار عملية ديمقراطية شاملة معربا عن ارتياحه للمشاورات العامة التي تجريها الأونسميل في ليبيا لمساعدة الليبيين على المشاركة في المصالحة داعيا كل القوى لتجاوز الخلافات للوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية وأضاف: رغم ضعف الأمن في ليبيا وتفجير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فإننا نشجع استمرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا في عملها ونحيي السلطات الليبية وسيضع حد لفترة مطولة من الإفلات من العقاب

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