هولندا: المدنيون أول ضحايا الصراع في ليبيا

أكدت هولندا أن المدنيين أول ضحايا الصراع الجاري في ليبيا معربة عن ترحيبها بعمل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في ليبيا. وقالت مندوبة هولندا في كلمة لها أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية إن الأوضاع الأمنية المتقلبة في ليبيا وأوضاع المهاجرين بمراكز الاحتجاز تشغلنا معربة عن قلقها تجاه ما يحدث من خروقات ضد الإنسانية في ليبيا. وأكدت مندوبة هولندا أن بلادها مستعدة لدعم كل الجهود لمساعدة السلطات في ليبيا داعيا مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته بشأن ليبيا فيما يخص مكافحة الإرهاب.

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