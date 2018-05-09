المؤقتة تمنح هيأة الكهرباء الإذن بتوريد وتركيب كوابل في البيضاء

قرنادة-العنوان

أذن مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة، الإذن للهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة اليوم الأربعاء، بمباشرة إجراءات التعاقد مع الشركة العامة للإعمال الكهربائية، لغرض توريد وتركيب كوابل (KV11) بحي البيضاء الجديدة بمدينة البيضاء.

وأوضح مجلس الوزراء في قراره رقم (237) لسنة 2018 م أن تكون القيمة في حدود وقدرها (550,000 د.ل) خمسمائة وخمسون ألف دينار ليبي.

ونص القرار على أن يتم التسييل بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.

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