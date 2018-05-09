الصين: يجب استمرار احترام وحدة ليبيا ودعم استقرارها

أعربت الصين عن دعمها لكل الجهود الساعية لتحقيق الاستقرار في ليبيا والتصدي للإرهاب وإحلال السلام. وقال مندوب الصين في كلمة له أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها بوابة إفريقيا الإخبارية نؤيد الشعب الليبي في صونه الوفاق والوحدة ونتوقع التزامه بحل يقرب وجهات النظر ويعزز الثقة. وطالب مندوب الصين بالمضي قدما نحو المصالحة والنهوض بالتنمية التي هي أساس تحقيق العدالة القضائية مؤكدا على وجود استمرار احترام وحدة ليبيا ودعم استقرارها.

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