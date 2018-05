المتوسط :

نفى الشيخ عبدالحميد الكزة في اتصال هاتفي مع المتوسط، مشاركته فى اجتماع داكار الذى تحضره قيادات فى جماعة الإخوان الليبية، والجماعة الليبية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج وعلي الصلابي.

وأكد الكزة اليوم الأربعاء، أنه لم يتلقى دعوة للمشاركة فى اجتماع داكار يوم الجمعة المقبل، كما انه لا علم له بما ورد في وسائل الاعلام حول مشاركته وذهابه الى السنغال، مطالبهم بالدقة والموضوعية في نقل الاخبار.

واوضح الكزة في ذات السياق انه لا يمانع باللقاء مع أي أطراف ليبية في الداخل وحضور اللقاءات الكبرى ذات الفاعلية التى تخدم البلاد، مشدداً على انه لا يرغب في لقاء الشخصيات الجدلية وضد حكم العسكر حسب تعبيره.

The post “عبدالحميد الكزة” ينفي مشاركته في مؤتمر السنغال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية