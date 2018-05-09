معالي وزير العدل يزور مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية

بنغازي 09 مايو 2018 ( وال ) – قام معالي وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة بزيارة مفاجأة لتفقد مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية.

وتفقد معاليه خلال الزيارة التي تمت أمس الأول الاثنين أوضاع النزلاء واطلع على مستوى ودرجة الاهتمام بأحوال نزلاء المؤسسة واستمع لشكواهم والمشاكل التي تخصهم.

ورافق الوزير في زيارته للمؤسسة رئيس جهاز الشرطة القضائية، ومدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في الجهاز ، ورئيس فرع جهاز الشرطة القضائية بنغازي، ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية الذي كان في استقبالهم رفقة رئيس وحدة النظام في المؤسسة.

وأبدى معالي الوزير رضاه عن حال ووضع المؤسسة مشيدا بجهود أعضاء جهاز الشرطة القضائية، معلنا عن بذله الجهود لحل المشاكل وما يعيق سير عمل الجهاز.( وال – بنغازي ) س ع

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