دائرة الإنارة العامة بنغازي تقوم بصيانة كشافات ساحة الكيش

بنغازي 09 مايو 2018 ( وال ) – قامت دائرة الإنارة العامة التابعة للشركة العامة للكهرباء بنغازي، اليوم الأربعاء بالانطلاق نحو ساحة الكيش وذلك لصيانة أبراج وكشافات الإنارة ضمن التجهيزات لاحتضان الحفل الذي سيجرى غداً بمناسبة ثورة الكرامة.

وفي هذا الصدد قال رئيس قسم التوصيلات في دائرة الإنارة العامة، المهندس صالح الهمالي :”تم بدأ العمل بصيانة أبراج ساحة الكيش وذلك استعدادا للاحتفال الكبير بمناسبة ثورة الكرامة, حيث تم صيانة كشافات الساحة بالكامل بعد توفير المواد من قِبل المجلس البلدي بنغازي”.

وأضاف الهمالي أن هذا الهمل يأتي موازياً لأعمال الصيانة التي تجري في أبراج جزيرة السلماني والمعروفة بـ “جزيرة الجرة “.

وأوضح أنه ستُجرى عملية تركيب شبكة إنارة لطريق طرابلس “المدخل الغربي” بعد تكليف من قِبل القيادة العامة للقوات المسلحة, بالإضافة إلى تركيب شبكة جديدة في طريق الهواري, ثم البدء بصيانة أبراج المدينة الرياضية .( وال – بنغازي ) ع خ / س ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال