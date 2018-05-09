الفيتوري: إنشاء جهاز الردع كان من المفترض أن يُصدر بقانون وليس بقرار إداري

عين ليبيا

علَّق الدكتور سليمان الفيتوري على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والارهاب بقوله ” لقد دهشت بعد اطلاعي على هذا القرار الخطير بإنشاء هذا الجهاز الذي كان من المفترض أن يصدر بقانون وليس بقرار إداري لكن ربما حجتهم عدم وجود سلطة تشريعية حقيقية هو المبرر الوحيد لذلك .

و أضاف الفيتوري أنه وبغض النظر عن ذلك فاختصاصات هدا الجهاز كبيرة وكثيرة وتسلب اختصاصات اغلب الأجهزة القائمة الان كجهاز المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية وقوة مكافحة الاٍرهاب والبحتر الجنائي وحرس الحدود فالمادة التالثة حسرت كافة الاختصاصات قي 10 نقاط في مجملها متداخلة مع الأجهزة التي دكرتها.

كما بيَّن سليمان الفيتوري أنه من اخطر هده النقاط هو تتبع وتصنّت على أجهزة الاتصالات الخاصة وبهذا “تنتفي الخصوصية “وهدا لا يجوز لا بأمر قضائي حتى في الظروف الاستثنائية ادا لم يتم الإعلان التعبئة العامة”احكام الطوارئ أما المادة السابعة فقد إشارت الى أن موارد الجهاز تتكون من ما يخصص من ميزانية الدولة وما يتم مصادرته من أموال وعقارات ومنقولات التي يتم ضبطها وفق احكام القانون وهدا أمر خطير

وختم الفيتوري بالقول أنه كان من الأفضل عدم تشكيل هذا الجهاز في ظل ظروف الانقسام الحالي والإبقاء علي الهئيات والمؤسسات التي تم إنشائها سابقاً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا