طلاب من كلية الإعلام بنغازي يتبنون حملة توعوية عن النفايات المنزلية و أضرارها

بنغازي 09 مايو 2018 (وال) – نظم طلاب من كلية الإعلام اليوم ندوة توعوية عن خطر النفايات المنزلية وأضراها تحت شعار (كلنا نحبوها وكلنا مسؤولين على نظافتها).

وتأتي هذا الندوة ضمن حملة توعوية تبناها طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان سبقتها حملة تعليق ملصقات في مختلف كليات جامعة بنغازي وفي مناطق متعددة في مدينة بنغازي وتليها حملة نظافة لحديقة الكشاف وحديقة 23 يوليو يوم الأحد المقبل 13 مايو.

وأوضح أحد المنظمين لهذه الحملة محمد بوشقمة أن الحملة تطوعية تهدف إلى زيادة الوعي والثقافة في الوسط الجامعي والتعريف بمخاطر النفايات المنزلية ومدى تأثيرها على الصحة والبيئة.

وتابع بوشقمة “أن اختيارنا لإطلاق حملة للتوعية بمخاطر النفايات جاء نظرا لانتشار القمامة في أوساط المدينة وفي أكثر الأماكن عمومية وحيوية، ومحاولة للقضاء على ثقافة إحراق النفايات كوسيلة غير صحية للتخلص منها”.

وأوضح أن الحملة تهدف أيضًا لتقديم مقترح لإقامة مدافن صحية تضمن المعالجة الجيدة للنفايات داخل المدينة ابتداءا من فرز هذه النفايات من مصدرها والتأكد من المعالجة النهائية لها بما يضمن عدم تسبب انتشار العدوى وحدوث الإصابات، بالاضافة إلى كيفية المحافظة على سلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتوفير بيئة صحية سليمة.

ومن جهته، قالت طبيبة في مجال البيئة الصحية “إن مشاركتي في الحملة التوعوية لتعريف المواطنين بأضرار النفايات ومساعدتهم للحد منها”.

وأضافت الطبيبة أن الحملة محاولة للتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لمراجعة وتطوير إدارة النفايات الطبية بالخصوص وتشكيل لجان داخل المستشفيات لمتابعة إدارة ومعالجة النفايات الطبية للحفاظ على البيئة بحيث تكون خالية من النفايات البيولوجية والكيميائية والإشعاعية”.

وأكدت الطبيبة أنه بهذه الإجراءات تتم المحافظة على سلامة العاملين والطلبة في الجامعات ومنع حصول التلوث نتيجة الإهمال في المعاملة الأولية والنهائية للنفايات”.

وتضمنت الندوة التعريف بالنفايات وقدمت شرحًا مفصلًا عن انواع النفايات وأضرارها على البيئة.

يشار إلى أن حملة التوعية بأضرار النفايات المنزلية تأتي ضمن مشاريع التخرج التي ينظمها طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام وكانت من تنظيم الطلبة محمد بوشقمة، مبروكة الفارسي، فتحي الفيتوري، علي العقيبي، خولة عادل، أمين التاجوري.(وال – بنغازي) ب ف/أ د

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