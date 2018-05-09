الرئاسي يرحب باعتماد طرابلس عاصمة للإعلام العربي

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن ترحيبه وتقديره لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الـ49 بشأن اعتماد مدينة طرابلس عاصمة للإعلام العربي للعام 2019-2020.

وأوضح المجلس الرئاسي في بيان اطلعت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه أن “هذا الاختيار جاء معززا لحالة التعافي التي تشهدها العاصمة وداعما لجهود إرساء الاستقرار في كامل تراب” ليبيا، وتابع أن ذلك “يضع على أعناقنا جميعا مسؤولية التكاتف والتعاضد والتآزر” لان تكون ليبيا في مستوى الحدث.

وتوجه المجلس الرئاسي بالشكر “لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الذين صوتوا بالإجماع لصالح هذا القرار” معربا عن امتنانه لهذه الثقة مؤكدا انه يسعى لان يكون في مستوى المسؤولية. ودعا المجلس الرئاسي كل الليبيين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم لان يوحدوا جهودهم لأجل ليبيا.

وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قرر اعتماد العاصمة الليبية طرابلس عاصمة للإعلام العربي، للعام 2020م كما تم اعتماد الرياض للعام2019م. جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي انطلقت الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الجزائر خلفا لتونس وذلك بحضور وزراء الإعلام والمسئولين عن الأجهزة الإعلامية في الدول العربية

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