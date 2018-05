مندوب ليبيا: نتمسك بحقوقنا في محاكمة من تثبت إدانته

رصد المتوسط

أكد مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن، المهدي المجربي، أن التقارير التي تقدم لمجلس الأمن تركز على الانتهاكات المدعى ارتكابها في ليبيا ضد المهاجرين دون الإشارة إلى مكافحة الهجرة التي تقوم بها شبكات منظمة تقوم بالاتجار بهم”

وأعرب المجربي، في كلمته أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها ورصدتها صحيفة “المتوسط ” أعرب عن أمله أن تتضمن التقارير القادمة الجهود المبذولة من دول المقصد والمصدر ضد شبكات الاجرام، مؤكدا على أن ليبيا دولة عبور.

وأوضح مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن، ” انه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين ليبيا وأمريكا للرفع من كفاءة العاملين في هذا الموضوع في ابريل الماضي”.

وتابع الجربي” نسعى لإنجاح الحوار السياسي من خلال تفعيل المؤسسات الأمنية والسيطرة على الظروف التي تنشأ في إطارها الانتهاكات ومصادرة الأسلحة ما سيؤدي لتعزيز قدرة القضاء الليبي وسيعزز القانون ويحد من انتشار الجريمة”

وأشار المجربي، أن حكومة الوفاق حريصة على تنفيذ القانون، مشددا على أن ليبيا تتمسك بحقوقها في محاكمة من تثبت ادانته، مؤكدا ان القضاء الليبي مستقل ونزيه.

وطالب مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن، المجتمع الدولي بمزيد من الدعم والشروع في تعزيز سيادة القانون والتعاون مع الجنائية الدولية بما يراعي التشريعات المحلية.

