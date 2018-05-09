مسؤول غرفة تحكم 30 بالشركة العامة للكهرباء لـ”وال” : وضع الشبكة جيد وفي تحسن مستمر

بنغازي 09 مايو 2018 ( وال ) – قال مسؤول غرفة تحكم 30 بالشركة العامة للكهرباء، المهندس موسى سليماني، إن الوضع الحالي لشبكة الكهرباء أفضل من ذي قبل وفي تحسن دائم , وأي طرح مفاجئ للأحمال يكون بظرف خارج عن إرادة الشركة أو عن طريق مشكلة طارئة بمحطات التوليد.

وبين سليماني أن الجهد المتوسط يتعامل مع تحكم 220 فعند حدوث مشكلة في خطوط النقل أو في محطة التوليد كخروج وحدة أو أية مشكلة غيرها يُطلب من الجهد المتوسط من قِبل التحكم 220 بطرح بعض الأحمال, يتم توزيعها من قِبلنا على مناطق بنغازي.

وأضاف مسؤول الغرفة قائلا : ” في الفترة السابقة كان طرح الأحمال بشكل كبير حيث أن الجهد المتوسط فقد ما يقارب عن 20 محطة بالإضافة إلى 4 محطات رئيسية فأصبح الحمل على محطة واحدة, وهذه المحطة الواحدة كانت لا تكفي لتشغيل بنغازي بالكامل”.

وتابع سليماني :”استطعنا التغلب على 40% من الصعوبات التي واجهتنا وتشغيل المحطات بقدراتنا المحدودة, والآن تمت الصيانة على أكمل وجه “.

وطالب مسؤول غرفة تحكم 30 بالشركة العامة للكهرباء مواطني مدينة بنغازي بتقدير الحِمل الواقع على عاتق الشركة العامة للكهرباء والظرف المارة به, بسبب نقص قطع الغيار، ونقص السيولة، وتأخر الاعتمادات لاستيراد محطات جديدة, وتمنى منهم الترشيد في استخدام الكهرباء والتقليل من استخدام أجهزة التكييف والسخانات, أيضاً تشغيل كل جهاز على حده في فترة الذروة، والتحذير من إلحاق الضرر بالمحطات لأنها مرفق عام.

وعن طرح الأحمال في الفترة المقبلة قال سليماني إن الشركة العامة للكهرباء كل عام في تحسن وبإذن الله ستكون في الموعد ولن تخذل مواطني بنغازي.( وال – بنغازي ) ع خ / س ع

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