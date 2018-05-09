إقامة جلسة تشاورية للملتقى الوطني الليبي

استضافت الهيئة الطرابلسية اليوم الأربعاء جلسة تشاورية للملتقى الوطني الليبي، بحضور منظمات غير حكومية واتحادات وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني لمناقشة رؤيتهم لمستقبل ليبيا. وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الجلسة المقامة بالتعاون مع مركز الحوار الإنساني هي “الـ27 في مسيرة الملتقى الوطني نحو المؤتمر الوطني الجامع” مبينة أن مركز الحوار الإنساني قام باستضافة اجتماعات مماثلة في 23 منطقة على امتداد ليبيا للتعرف على آراء الناس حول الأولويات الوطنية وتوزيع السلطات والأمن والدستور والانتخابات.

وكان سلامة قدم في سبتمبر الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية تقضي بفتح بتشكيل لجنة صياغة لوضع التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي ثم فتح الباب أمام من تم استبعادهم أو ابعدوا أنفسهم من العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني يضم الجميع لتحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية. وتتضمن المبادرة قيام البرلمان وهيئة الدستور بعرض الدستور للاستفتاء بالإضافة إلى عقد حوار مع الجماعات المسلحة لدمجها وتقديم مبادرة لتوحيد الجيش الوطني واستمرار جهود المصالحة واتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص النازحين على ان في غضون سنة الاستفتاء على الدستور وإصداره وانتخاب رئيس وبرلمان.

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