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في يوم الإعلام العربي تكريم إعلاميين ليبيين اثنين واعتماد طرابلس عاصمة للإعلام 2020

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كرم مجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته الثالثة خلال الاحتفال بيوم الإعلام العربي، الإعلاميين الليبيين عبدالفتاح الوسيع ومحمد أبو عامر.لتحتل ليبيا المرتبة الثانية من حيث عدد الجوائز التي نالتها بحسب تصريحات الإعلامي فتحي بن عيسى لقناة ليبيا.
واضاف بن عيسى أن اجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، تمكن خلاله الوفد الليبي برئاسة مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية صالح الشماخي، من الحصول على قرار وزاري عربي باعتماد طرابلس عاصمة للإعلام العربي للعام 2020.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • في الوقت الذي نفرح فيه بتقدير مديعان ليبيان كانا مشهورين جدا ولا اعرف ان كان المذيع يدخل في خانة التصنيف الإعلامي على كل حال ليت فتحي بن عيس يبين لنا مقالة او كتابة صحفية اعلامية واحدة كتبها ونشرها المذيع عبد المفتاح الوسيع او المذيع محمد بن عامر…….

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