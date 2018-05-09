في يوم الإعلام العربي تكريم إعلاميين ليبيين اثنين واعتماد طرابلس عاصمة للإعلام 2020

كرم مجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته الثالثة خلال الاحتفال بيوم الإعلام العربي، الإعلاميين الليبيين عبدالفتاح الوسيع ومحمد أبو عامر.لتحتل ليبيا المرتبة الثانية من حيث عدد الجوائز التي نالتها بحسب تصريحات الإعلامي فتحي بن عيسى لقناة ليبيا.

واضاف بن عيسى أن اجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، تمكن خلاله الوفد الليبي برئاسة مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية صالح الشماخي، من الحصول على قرار وزاري عربي باعتماد طرابلس عاصمة للإعلام العربي للعام 2020.

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