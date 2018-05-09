“السياحة” تعتمد لائحة مواصفات لتنصيف الفنادق والقرى السياحية

طرابلس-العنوان

اعتمد رئيس الهيأة العامة للسياحة بحكومة الوفاق خيضر بشير مالك، لائحة مواصفات تصنيف المحال العامة للسياحة شملت الفنادق والقرى السياحية.

وأوضحت الهيأة أن اللائحة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات السياحية، والحد من الاستثمارات العشوائية، وتشجيع الاستثمارات السياحية ذات المواصفات عالية الجودة، والجدوى الاقتصادية.

وشملت اللائحة التي عكف على إعدادها اللجنة المكونة من رئيس قسم التصنيف السياحي، ورئيس قسم شؤون الفنادق والمطاعم السياحية، ورئيس قسم التفتيش السياحي بإدارة شؤون المهن والرقابة السياحية، ومندوب عن المركز الوطني للمواصفات والمعايير، 15 مادة، تتضمن مواصفات تصنيف وتقييم الفنادق والقرى السياحية، وآليات ومعايير منح التراخيص وإذن العمل والتشغيل، ومواصفات انشاء الفنادق والقرى السياحية، واستثمار المباني التاريخية وتحويرها إلى منشآت فندقية.

كما نصت المادة 13 من اللائحة على ضرورة تواصل الجهات المانحة لتراخيص إنشاء وتشييد المنشآت السياحية، التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة قبل منح إذن البناء.

ونصت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة على ضرورة تسوية أوضاع المنشآت السياحية المخالفة لما ورد في اللائحة خلال مدة أقصاها سنة ميلادية واحدة، من تاريخ العمل باللائحة، وإجراء التعديلات وبما يتوافق مع المواصفات الخاصة بالتجهيزات، والخدمات، وتأهيل العاملين، للحفاظ على درجة التصنيف الممنوحة لهم.

كما نصت المادة 13 من اللائحة على ضرورة تواصل الجهات المانحة لتراخيص إنشاء وتشييد المنشآت السياحية، والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة قبل منح إذن البناء.

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