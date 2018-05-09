الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي يتفقان على إقرار الترتيبات المالية للعام 2018

اتفق المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس على الترتيبات المالية للعام المالي الحالي، والتي تبلغ قيمتها 42.5 مليار دينار.

وقال مصرف ليبيا المركزي في خبر نشره على موقعه الإلكتروني، إن محافظ المصرف الصديق الكبير عقد اجتماعا ضم نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري ووزير المالية المفوض، ومديري إدارة الخزانة ومركز المعلومات بالوزارة.

وأضاف المصرف عبر موقعه الإلكتروني أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة إقرار آلية لمتابعة تنفيذ الترتيبات المالية لهذه السنة بما يضمن حسن تنفيذها وتحقيقها للأهداف الموضوعة من أجلها.

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