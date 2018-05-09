تعرف على تطورات الأوضاع العسكرية في درنة

استهدف سلاح الجو الليبي مواقع الجماعات المتطرفة المسيطرة على مدينة درنة (المدرجة على لائحة الإرهاب). وقال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن سلاح الجو استهدف الجماعات المتطرفة بمنطقة سيدي عزيز جنوب غربي درنة ما أدى إلى تدمير آلياتهم وإشعال النيران بها بالإضافة إلى قتل عدد منهم وغنم عدد من أسلحتهم.

وأضاف صبره أن قوات الجيش تمكنت أيضا من إلقاء القبض على احد الجماعات المتطرفة ويكنى بأبو علي التونسي خلف مزرعة زيدان التي تتمركز بها الجماعات المتطرفة بدرنة الواقعة بين طريق الاردام والحيله. وحشدت قوات الجيش تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرضت حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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