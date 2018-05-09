بنسودا تدين عدم القبض على القيادي بعملية الكرامة محمود الورفلي

أدانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عدم القبض على القيادي بعملية الكرامة محمود الورفلي رغم تقديم مذكرات إيقاف بحقه.

وأكدت بنسودا في إحاطة لها الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي أن الورفلي أعدم عشرة أشخاص ببنغازي منذ فترة قريبة، مضيفة أن مكتبها سيصدر مذكرات توقيف جديدة بشأن ما ارتكب من جرائم في بنغازي.

وأضافت المدعية أن توقيف وتسليم الورفلي أصبح ضرورة ملحّة داعية كل الدول والسلطات الليبية للتعاون في تسليمه.

وبيّنت مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، نيكي هايلي، أن بلادها لا تزال منشغلة بموضوع توقيف محمود الورفلي وضرورة محاكمته طبقًا للقانون الدولي.

ودعت المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن المحكمة إلى التعاون بين ليبيا والدول الأعضاء لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا.

وأعلن المندوب الكويتي لدى مجلس الأمن تضامنه مع المدعية العامة إزاء قلقها من تنامي حدة النزاعات المسلحة في كل من طرابلس و بنغازي و سبها و درنة.

وأعربت المندوبة الفرنسية لدى مجلس الأمن عن أسفها لعدم تسليم محمود الورفلي إلى المحكمة الجنائية.

وشددت مندوبة السويد لدى مجلس الأمن على ضرورة مقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا؛ مؤكدة دعم بلاده لعمل المدعية العامة مع السلطات الليبية لمنع الإفلات من العقاب

واعرب مندوب كوت ديفوار لدى مجلس الأمن عن ارتياح بلاده حيال قرار المدعية العامة لتوسيع صلاحيات المحكمة لتطال الجرائم التي ترتكب ضد المهاجرين

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في الـ15 من أغسطس الماضي أمرا بالقبض على الورفلي، بعد الادعاء بمشاركته بشكل مباشر في سبعة حوادث إعدام قتل فيها 33 فردا.

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