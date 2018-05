مندوب غينيا الاستوائية يطالب المجتمع الدولي بوضع حد للإفلات من العقاب في ليبيا

رصد المتوسط

أدان مندوب “غينيا الاستوائية” لدى مجلس الأمن بأشد العبارات تفجير المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس في 2 مايو، معتبرا إياه عمل إرهابي، معربا عن تعازيه لليبيين واسر الضحايا.

وقال “مندوب غينيا الاستوائية”، في كلمته أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية رصدتها وتابعتها صحيفة ” المتوسط” من الواضح على الرغم من جهود منظمة الاونسميل ( بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا) أن الوضع الأمني في ليبيا غير مستقر وخطير مما أدى لاستمرار النزاع والمواجهات المسلحة بين مختلف العناصر المتورطة في الصراع، مشيرة إلى أن ما “يزيد من سوء الوضع الأمني هو الإفلات من العقاب وهذا يزيد مخاوفنا”.

ودعا مندوب غينيا الاستوائية، المجتمع الدولي لمساعدة الجنائية الدولية لمواجه هذه الجرائم، مطالبا أطراف النزاع في ليبيا بوضع حد للوضع المتردي.

وأكد مندوب غينيا الاستوائية، أن آثار الوضع في ليبيا وانعكاساته ليست على الساحل والصحراء بل تمتد لمناطق في إفريقيا ما يؤدي إلى توسيع عمل المنظمات الإرهابية، لافتا إلى بذل الجهود من أجل مواجهة الإرهاب في دول غرب ووسط افريقيا.

ودعا “مندوب غينيا”، “المجتمع الدولي لدعم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” لوضع نهاية للإفلات من العقاب في ليبيا”، معربا عن أدانته لكل الأعمال الإرهابية التي تجري في ليبيا.

وعبر “مندوب غينيا” عن ترحيبه، بعمل الجنائية الدولية، مشيدا بجهود المدعية الجنائية لتحقيق العدالة في ليبيا، معربا عن تقديره للمدعي العام الليبي.

