طرابلس عاصمة للإعلام العربي 2019- 2020

رحّب المجلس الرئاسي، الأربعاء، باختيار مجلس وزراء الإعلام العربي لطرابلس عاصمة للإعلام العربي للعام 2019-2020، معتبرا أن القرار يدعم جهود إرساء الاستقرار في البلاد.

وكان مجلس وزراء الإعلام العربي، قد اختار في ختام أعمال دورته الـ49 التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، الرياض عاصمة للاعلام العربي للفترة (2018 – 2019)، على أن تكون طرابلس عاصمة للاعلام العربي للفترة (2019 – 2020)، مع التأكيد على استمرار مدينة القدس عاصمة دائمة للاعلام العربي.

وما تزال خارطة ليبيا تتشح باللون الأسود، تعبيرا عن حرية الصحافة المتردية في البلاد، وفق تصنيف لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وحلّت ليبيا في المرتبة 162 في تصنيف دول العالم من حيث حرية الصحافة، في القائمة التي تصنف الحريات بـ180 دولة.

وقالت المنظمة في تقرير، إنه بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني خلال السنوات الأربع السابقة في البلاد، فإن على الصحفيين أن يخاطروا بحياتهم للحصول على المعلومة.

وأضافت أن الصحفيين ووسائل الإعلام الليبية تغادر البلاد “بشكل جماعي”، بسبب مناخ الإفلات من عقوبة قمع الصحفيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية