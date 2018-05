“داخلية الوفاق” تشن حملة توعوية بمناسبة اليوم المروري العربي الموحد

المتوسط :

شنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق حملة توعوية بمخاطر الطرق و الوعى المروري تحت شعار “إلتزامك بالنظام دليل وعيك” بقصد حماية المواطنين و ضمان سلامة أرواحهم من أية حوادث.

ونشرت الوزارة، على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى ” الفيس بوك” مطوية أصدرتها مديرية أمن غريان، بمناسبة أسبوع المرور العربي الموحد تحوي عدد من الإرشادات الهامة التي يجب على المواطن اتباعها، مناشدة الجميع بالالتزام بالضوابط المقررة لضمان سلامتهم.

