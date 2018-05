«عاشور» يتفقد إدارة المالية بالوزارة للإطلاع على سير العمل

المتوسط :

تفقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق “عبد السلام عاشور”، اليوم الأربعاء، إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية للوقوف على سير العمل داخل الإدارة.

وأعطي “عاشور” تعليمات لمدير وأعضاء الإدارة بضرورة تسهيل كافة الإجراءات المالية لكافة منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف وموظفين، مؤكدا بأن تلك الإدارة تعد عصب الوزارة لما تقدمه من خدمات مالية لكافة المنتسبين.

