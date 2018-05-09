آمر الكلية العسكرية اللواء أمراجع العمامي يكرم منتسبي الكلية العسكرية

توكرة 09 مايو 2018 ( وال ) – قام آمر الكلية العسكرية، اللواء امراجع العمامي، بتكريم ضباط وضباط صف وجنود الكلية العسكرية.

وقام اللواء العمامي أيضًا بتكريم الأطباء وكل العاملين بالكلية العسكرية، مثنيًا على مجهوداتهم وعملهم في تدريب وتدريس الطلبة.

وبحسب مكتب التوجيه المعنوي في الكلية العسكرية، قدم آمر الكلية العسكرية الشكر والتقدير لمنتسبي الكلية وطاقم الأطباء والعاملين بها، وحثهم على المزيد من الجهد والعمل وفاءًا لتضحيات الشهداء؛ وتنفيذا لتوجيهات سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، ببناء وتطوير والرقي بالمؤسسة العسكرية.

كما قام اللواء امراجع العمامي بتكريم الطلبة الأوائل من خريجي الدفعة الــــ 51 للكلية العسكرية. ( وال – توكرة ) س ع / ع ع

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