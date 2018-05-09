عــقــوب يقــيم حفلا لتكريم وزير ووكلا ومسؤولي وزارة العمل في الحكومة المؤقتة

البيضاء 09 مايو 2018 ( وال ) – أقــام معالي وكيل عام وزارة الصحة، والمكلف بمهام تسيير وزارة الصحة المؤقتة، الدكتور سـعد عقوب، ظهر اليوم الأربعاء حفــلاً تكريمــيا لمعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، الدكتور مسعود محمد بالقاسم صوه، ووكيل الوزارة لشؤون العمل والتدريب، الأستاذ إبراهيم الكوري سيدي، ومدير إدارة الوظيــفة العامة في وزارة العمــل، الأستاذ عبدالله سعد عبدالباري، والأستاذة إيمان محمد عبدالمنعم.

وجاء هذا التكريم الذي أقيم بمقر وزارة العمل بالبيضاء لوقفــتهم الكريمة والجادة المتمثلة في اعتماد الملاك الوظيفي لديوان وزارة الصحة في البيضاء، وقدم للمكرمين دروع تذكــارية، وشهادات تقدير.

وأقيــم حفل التكريم بحضور مدير مكتب الوكيل العام لوزارة الصحة الأستاذ طارق نوح، ومدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة، معتز الطرابلسي، ومدير مكتب العلاقات العامة، الأستاذ عبد الله البراني .

وألــقى عقوب ، كلمة باسم العاملين في ديوان وزارة الصحة ثمن فيها الجهد المبذول وعبّـــر فيها عن سعادته بتوقيع واعتماد الملاك الوظيفي مشيراً إلى أن اعتماد الملاك الوظيفي ” خطوة في الاتجاه الصحيح وإعادة لهيكلة الوزارة داخليا” بما يتناسب مع رؤيــة وأهداف واستــراتيجية وزارة الصحــة خلال عام 2018 .

وبدوره عــبر معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عن مدى اعتزازه باللفتة والبادرة الطيبة من وكيل عام وزارة الصحة و مسؤولي الصحة بهذا التكريم والتقدير الذي يسهــم في غرس روح التضامن والتكافل والتآزر بين كافة وزارات الحكومة المؤقتة بكاملها، معتبرًا تكريمه هو تكريم لديوان وزارة العمل ككل وتبرز أهمية العمل وتكريــس المفاهيم النبيلة لتنمية بشرية متوازنة ومستديمة، عمادها العناية بالمصلحة العامة في إطــار رؤيــة إنسانيـــة شــامــلة.

وأثنــى وكيــل عــام وزارة الصحــة خلال حفل توقيع الملاك الوظيــفي على دور مدير إدارة الوظيفة العامة، الأستاذ عبدالله عبدالباري، على مجهوداته في تنفــيذ هذه الخطوة والتي تهدف لرفع كفاءة العاملين والارتقاء بعملية التوصيف الوظيفي، مؤكدا بأنه سيتم إقحام كافة الموظفين والعاملين في دورات مكثفة للرفع من كفاءاتهم بما يعود بالفائدة على الوزارة والقــطاع الصحي الليــبي.( وال – البيضاء ) س ع / ع ع

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