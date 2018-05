فرنسا: يوجد عوائق أمنية وقانونية وسياسية تقف أمام الانتخابات في ليبيا

رصد المتوسط

أعربت مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، عن تحياته للدور الذي تقوم به المحكمة الدولية في قمع الجرائم، مشيرا إلى أنه يجب مرافقة المحكمة في مساعيها لتحقيق الأمن والسلام، مؤكدا دعم بلاده للدور الذي تقوم به المحكمة في ليبيا.

وعبرت مندوب فرنسا في كلمتها أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية رصدتها وتابعتها صحيفة ” المتوسط” عن تفاؤلها من البعثة في طرابلس التي تعمل بدعم الاونسميل، لافتة إلى أن دعم مجلس الأمن لا غنى عنه.

وأكدت “مندوب فرنسا”، على دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مشددة على ضرورة مشاركة كل الأطراف الليبية في عمل البعثة الاممية، مبينة أن اتفاق الصخيرات هو الإطار الشرعي الوحيد للمراحل الانتقالية.

وأشارت “مندوب فرنسا “، إلى ضرورة المضي قدما لتكون كل الأطراف ملتزمة من خلال الانتخابات، مضيفة “هناك عوائق أمنية وقانونية وسياسية تقف أمام الانتخابات مثل استهداف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”، لافتة لضرورة إنشاء هيكل مدني موحد تحت حكومة موحدة، وتابعت ” التسجيل بأعداد كبيرة في سجل الانتخابات يدل على أن الوضع في ليبيا لا يطاق”.

وأعربت ” مندوب فرنسا” عن أسفها من عدم تنفيذ مذكرة التوقيف حيال ” محمود الورفلي”، معبرة عن “انشغال بلادها بشأن بقاء الورفلي حرا ولا زال يقود كتيبة”، مناشدة بتسليم الورفلي للسلطات الليبية ومن ثم للمحكمة الدولية وهذا سيكون مؤشر لوجود عدالة حقيقية في ليبيا.

وختمت ” مندوب فرنسا كلمته قائلا ” الوضع في ليبيا يوضح الحلقة المفرغة من الإفلات من العقاب وغيبا الأمن “

