مؤتمر أنصار "النظام الجماهيري" يكشف موقفه من ملتقى داكار

فندت الأمانة العامة لمؤتمر أنصار النظام الجماهيري والقوى الوطنية الليبية اليوم الأربعاء ما تردد من أنباء بشأن مشاركة عضو المكتب التنفيذي للمؤتمر عبدالله عثمان في الاجتماع الذي تنظمه مؤسسة برازافيل بالعاصمة السنغالية داكار.

وأوضحت الأمانة العامة في بيان لها أن الحضور ليس له علاقة بقرار سياسي مسبق، مجددة التأكيد على الالتزام بخارطة الطريق التي أقرتها الأمم المتحدة والتي تفضي لانتخابات نزيه بدون إقصاء قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لعقد حوارات بين الأطراف الليبية للوصول لمصالحة وطنية مبينة أن المدعوين للاجتماع شخصيات اجتماعية وقبلية لحضور جلسة حوار تنظمها مؤسسة برازافيل.

وشددت الأمانة العامة على أن حضور أي شخصية محسوبة على أنصار النظام الجماهيري في أي اجتماع يكون جماعة الإسلام السياسي وأذرعهم القتالية طرفاً فيه لا يمثل أي مكون سياسي من مكونات أنصار النظام الجماهيري وجددت الأمانة العامة التأكيد على التزامها بالثوابت الوطنية ومحاربة الإرهاب وتوحيد المؤسسات وإقامة الدولة المدنية.

وأوضحت وكالة أوج أن برقية الدعوة الموجهة للأشخاص المستهدفين بالحضور تبين أن 30 شخصية ليبية من مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية وافقت على حضور الملتقى المزمع عقده بالعاصمة السنغالية داكار يومي 11 و12 من الشهر الجاري.

وحسب مصادر “اوج” فإن من بين الحضور أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، وعضو المجلس الأعلى للدولة صالح مخزوم، وأمين اللجنة الإدارية السابق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية علي الدبيبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية