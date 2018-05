رصد المتوسط

أكدت مندوبة بولندا لدى مجلس الأمن أن “المبادرات التي جرت برعاية الأمم المتحدة ساعدت على عودة 350 ألف شخص إلى ديارهم في ليبيا ولكن هناك 150 ألف لازالوا مشردين داخل ليبيا، معربه عن قلقها من وجود أكثر من 750 ألف و25 ألف مهاجر طلب لجوء أوضاعهم سيئة وهناك تقارير بشأن معاناتهم من العنف”.

وعبرت “مندوبة بولندا”، في كلمتها أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية رصدتها وتابعتها صحيفة ” المتوسط”، عبرت عن “ترحيبها بما صدر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” خاصة وان التحقيقات تتقدم في ليبيا”، وتابعت نشجع الليبيين لإحلال السلام في ليبيا”

ودعت “مندوبة بولندا “إلى تحسين الأوضاع في ليبيا بما في ذلك التعاون مع الفعاليات المحلية والدولية، كما دعت للتعاون مع الجنائية الدولية لمقاضاة كل من ورد اسمهم في التقرير وندعو جميع الدول لأن تحذو حذونا.

وختمت “مندوبة بوليفيا” كلمتها قائلة ” نجاح الانتخابات في ليبيا سيعد جيدا لمستقبل ليبيا ويجب ألا نألو جهدا في السعي بهذا الاتجاه”

The post “مندوبة بولندا”: أكثر من 150 ألف شخص لازالوا مشردين داخل ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية