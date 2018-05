«الرئاسي» يرحب باعتماد طرابلس كعاصمة للإعلام العربي

المتوسط:

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن ترحيبها بقرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته ال 49 بشأن اعتماد مدينة طرابلس كعاصمة للإعلام العربي لعام 2019- 2020

وأفاد المجلس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن هذا الاختيار يعد دليلا على تعافي العاصمة من الناحية الأمنية ،وداعما لجهود إرساء الاستقرار في كافة انحاء ليبيا الأمر الذي يدعو الجميع إلى المزيد من التكاتف لتكون البلاد على مستوي الحدث.

و توجه المجلس بالشكر لكافة الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية الذين صواوا بالإجماع لصالح هذا القرار ،مؤكدا مساعيه المستمرة لإن يكون على مستوي الحدث.

