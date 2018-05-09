مصر للطيران تعتزم تسيير رحلات جوية إلى ليبيا

القاهرة 09 مايو 2018 ( وال ) – ذكرت مصادر في شركة مصر للطيران عزمها تسيير رحلات جوية إلى ليبيا خلال فصل الصيف.

ونقلت صحيفة ” اليوم السابع ” عن مصادر لها إن شركة مصر للطيران تجري حاليًا دراسة لاستئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا.

ونقل عن المصادر قولها إنه من المقرر تسيير الرحلات هذا العام، بواقع 4 رحلات إلى العاصمة طرابلس، و3 رحلات أخرى إلى بنغازي، مشيرة إلى أن الرحلات المتجهة إلى بنغازي ستكون خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتعكف حاليا شركة مصر للطيران لدراسة جدوى إعادة تشغيل الرحلات الجوية إلى ليبيا، بعد التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا، والتأكد من تأمين المطارات التي ستهبط بها رحلات الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن وفدًا من سلطة الطيران المدني زار مدينة بنغازي نهاية العام الماضي، والتقى مسؤولين ليبيين لبحث استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وبنغازي.( وال – القاهرة ) س ع

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