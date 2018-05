المتوسط :

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي بنقل تبعية معهد الثقافة العمالية إلى وزارة العمل والتأهيل بالحكومة.

وأفاد القرار رقم”496″ لسنة 2018، نقلا عن وكالة الأنباء الليبية، بتقرير حكم في شأن اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخاب المجالس البلدية.

