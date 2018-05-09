سبها ما تزال تنزف

استقبل مركز سبها الطبي، الأربعاء، قتيلين (شاب وفتاة)، تبين إصابتهما بأعيرة نارية سببت لهما الوفاة.

ونقلت إدارة الإعلام بمركز سبها الطبي، عن إحدى الممرضات العاملات في قسم العناية الفائقة، قولها إن القتيل يبلغ من العمر 33 عاما وفارق الحياة إثر إصابته بعيار ناري في الرأس.

وأضافت أن الفتاة (18 عاما) من سكان منطقة الثانوية، وصلت إلى المركز وهي مصابة بعيار ناري في القلب وعلى إثر ذلك فارقت الحياة.

وذكر قسم الحوادث في المركز أن أفراد الشرطة أحضروا للمركز أمس جثة مجهولة الهوية، وذكرت إحدى الممرضات أنه تبين أنها تعود لرجل سوداني الجنسية يبلغ من العمر 60 عاما، وظهرت عليها آثار تعذيب.

يشار إلى أن المركز يستقبل بشكل شبه يومي ضحايا الإنفلات الأمني الواقع داخل مدينة سبها.

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