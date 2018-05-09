الحرس البلدي بالكفرة يعدم مواد غير صالحة للاستهلاك

الكفرة 09 مايو 2018 ( وال)- قام جهـــاز الحـــرس البلدي في مدينة الكُفرة يوم أمس الثلاثاء بإعدام مواد غذائية وسلع تموينية وأدوية منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحه للاستهلاك البشري نتيجة سوء التخزين أوالتعرض للشمس.

وتم ضبط المواد وتجميعها من قبل دوريات المراكز في الفرع خلال الفترة الماضية من يناير وحتى شهر أبريل من العام الجاري.

هذا وحضر عملية إعدام المواد المشار إليها، عميد بلدية الكفرة، ومدير فرع جهاز الحرس البلدي، ومدير مكتب الإصحاح البيئي، ومدير مركز الرقابة على الأدوية، ومدير الرعاية الصحية الأولية.

وأفاد مدير فرع جهاز الحرس البلدي الكفرة بأن الحملة لازالت مستمرة وأن الدوريات ستكثف جهودها للقيام بجولات تفتيشية تشمل جميع المحال والمخابز طيلة الفترة القادمة تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.( وال – الكفرة ) ع م / س ع

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