المتوسط :

تقدم النائب الثاني لرئيس المجلس الاستشاري ،فوزي العقاب، بواجب العزاء إلى أهل اللاعب الدولي «عمر داوود بولبن» والوسط الرياضي وأسرة نادي الصـداقـة ، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء إثر حادث سير أليم بمنطقة صمبر بمدينة شحــات.

يشــار إلى أن مراسم الجنازة أقيمت ظهر اليوم ، بمقـر نادي الصداقة، على المدافع الدولي ولاعب «أهلي طرابلس» والمنتخب الوطني سابقا عمر داوود.

نــــــص البــــيان

