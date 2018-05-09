لجنة ازمة الوقود بسبها توقف 21 محطة من التزود

قامت لجنة أزمة الوقود بالمجلس البلدي سبها بإصدار قرار منع عدد من ال محطات من التزود بالوقود لمخالفتها التعليمات واللوائح المتفق عليها مع اللجنة وذلك بعدم فتح المحطات في الاوقات المناسبة والمتفق عليها وبيع الوقود خارج المحطة ما يسبب في ازمة وقود داخل مدينة سبها ومدن وقرى الشاطيء جاء هذا القرار بعد ورود الشكاوي من المواطنين اتجاه هده المحطات وللتجاوزات التي تمت ملاحظتها وبعد متابعتها من قبل اللجنة تم ايقافها إلى اشعار أخر والمحطات التي تم ايقافها هي الجهود الدولية والقرضابية والامان والبريكي والمصلي والاتقان الامثل وبرقن والزهراء والشاطي وبن ناموس والمميزة وتاقرفت ووادي الجنوب وسبل السلام وواحة الخير وسلطان الجنوب وبريق سبها والمهدية ودليل الجنوب وادرار الجنوب ومحطة المنشية .

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