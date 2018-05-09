لطفية إبراهيم تعود مع حلول في رمضان

عادت الفنانة الليبية الكبيرة لطفية إبراهيم الى التليفزيون من خلال عمل كوميدي يجمعها خلال رمضان القادم بالفنان الشامل فتحي كحلول الذي سبق أن قدمن معه أعمالا كوميدية وإجتماعية لا تزال في ذاكرة الليبيين ويحمل المسلسل الكوميدي الإجتماعي الجديد الذي يجمع بينهما عنوان « وين حصة حوّاء » ، ويشارك فيه نخبة من الفنانين من بينهم عياد الزلطيني وسعد الجاوزوي وثريا محمد ولطفي بن موسى وهو من تأليف الكاتب عبد الرحمان حقيق ، وإخراج سامي الشريف ، وإنتاج شركة الساقية للإنتاج الفني والإعلامي وسيبث العمل على مائدة الإفطار بقناة « ليبيا الأحرار » كحلول أكد أنه سعيد بعودة فنانة كبيرة في مستوى لطفية إبراهيم الى المشهد الفني والثقافي بعد سنوات من الغياب الإختياري ، مشيرا الى أنها من أفضل من أنجبت ليبيا في مجالات الاذاعة والتليفزيون والمسرح.

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