آمر منطقة سبها العسكرية يطالب بوقف إطلاق النار

سبها-العنوان

طالبت منطقة سبها العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء السادس مشاة ومجلس قبائل التبو بسبها بضرورة وقف إطلاق النار بالمدينة.

وأصدر آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي في بيان أطلعت عليه العنوان تعليماته بضرورة سحب جميع القناصين من الأماكن المتمركزين بها وفتح جميع الطرقات المغلقة على الفور.

وحدد البيان أن وقف إطلاق النار ساري المفعول اعتبارا من الساعة 12 من يوم الخميس المقبل لتتولى القوة المكلفة من الكتيبة 160 مشاة بالإشراف على وقف إطلاق النار وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار البيان أن إطلاق النار أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأبرياء وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة التي تقدم الخدمات للمواطنين وتؤثر على حياتهم اليومية.

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