عاشور: الإدارة المالية هي عصب وزارة الداخلية

تفقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبد السلام عاشور إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية للوقوف على سير العمل داخل الإدارة. وبين المكتب الإعلامي للوزارة أن الوزير أعطى تعليمات لمدير وأعضاء الإدارة بضرورة تسهيل الإجراءات المالية لكافة منتسبي الوزارة من ضباط وضباط صف وموظفين.

وأوضح الوزير خلال اجتماعه بمدير الإدارة بأن إدارة المالية هي عصب الوزارة لما تقدمه من خدمات مالية لكافة المنتسبين. وفي سياق منفصل قام الوزير بزيارة تفقدية لنادي إتحاد الشرطة الرياضي أطلع خلالها على سير العمل داخل النادي وإستمع إلي شروح وافية حول إنجازات النادي. وشدد الوزير خلال الزيارة على ضرورة الاهتمام بالرياضيين المتميزين في مختلف الألعاب الرياضية.

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