«سلامة» خلال لقائه بــ«المشري»: تواصلت مع الدول العظمى بخصوص ملف درنة

المتوسط :

أكد المبعوثَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غسان سلامة” أنه قد تواصل مع الدول العظمى المؤثرة في الملف الليبي، وأنه التقى كلاً من السفير الروسي والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية والدول المؤثرة بخصوص درنة.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ، اليوم الأربعاء، بمقرالمجلس في طرابلس، لبحث آخر تطورات الأحداث في مدينة درنة، بحسب المكتب الإعلامى لمجلس الدولة الاستشاري.

من جانبه، أكد المشري على أن استمرار التهديد بالحرب ودخول درنة سيعرض حياة المدنيين للخطر، ويعرقل مساعي التوافق والمصالحة

