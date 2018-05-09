صلاة غائب على روح فقيد الكرة الليبية

أعلن نادي الاتحاد أنه ستقام الخميس، عقب صلاة الظهر بمسجد نادي الاتحاد، صلاة الغائب على روح فقـيد الرياضة الليبية اللاعب الدولي السابـق للمنتخب الوطني لكـرة القـدم ونادي الصداقة، عمر داود.

واستقبل الجمهور الرياضي في ليبيا صباح الأربعاء، صدمة كبيرة بوفاة داوود، إثر حادث سير أليم.

ومثّل داود المنتخب الوطني خلال السنوات الماضية في العديد من الأحداث الرياضية التي كان أهمها كأس أمم أفريقيا عام 2006 بمصر. واشتهر داوود بهدفه في شباك المنتخب السعودي في البطولة العربية عام 2008 التي أقيمت بمصر، الهدف الذي ظل راسخا في أذهان عشاق الكرة الليبية.

ومثل داوود أندية شبيبة القبائل الجزائري والأهلي طرابلس والأخضر قبل أن ينتقل لفريق الصداقة شحات وكان أحد العناصر التي أهدت الفريق بطاقة الترشح للدوري الممتاز وأحرز لقب بطولة دوري الدرجة الأولى الليبي لهذا الموسم.

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