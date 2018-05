” مندوب كوت ديفوار”: الانتهاكات أصبحت أمرا متكررا بليبيا في ظل الإفلات من العقاب

رصد المتوسط

أكد مندوب كوت ديفوار لدى مجلس الأمن، “أنه بعد انقضاء 7 أعوام على اسقاط النظام السابق، أصبحت الانتهاكات أمر متكرر من مليشيات تعمل في ظل افلات كامل من العقاب بسبب جرائم الخطف والتعذيب والقتل والنخاسة” حسب قوله

وأعرب “مندوب كوت ديفوار” في كلمه أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية رصدتها وتابعتها صحيفة ” المتوسط” أعرب عن ارتياحه لقرار المدعي العام للتفكير في توسيع رقعة صلاحية مكتب المدعي العام بشأن الجرائم المرتبكة ضد المهاجرين في ليبيا من افراد وكيانات”

وأضاف ” مندوب كوت ديفوار”: ” الأوضاع المقلقة السائدة في ليبيا تقتضي نزع سلاح المليشيات لإعادة الاستقرار للبلاد”، مشيرا إلى ضرورة تعزيز قدرات المؤسسات في ليبيا للتوصل في النهاية الى انشاء نظام مساءلة ومحاسبة لمرتكبي الجرائم”

وعبر” مندوب كوت ديفوار” عن دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة” للدفع بالمصالحة الوطنية في إطار عملية ديمقراطية شاملة”

واشار “مندوب كوت ديفوار الى ارتياح بلاده للمشاورات العامة التي تجريها الأونسميل في ليبيا لمساعدة الليبيين على المشاركة في المصالحة، داعيا كل القوى لتجاوز الخلافات، وعمل انتخابات حرة وشفافة في ليبيا ..وهي أساس سيادة القانون”، معربا عن شكره ودعمه لمكتب المدعي العام الليبي على عمله في ظل صعاب يواجهها في ليبيا.

واختتم ” مندوب الكوت ديفوار” كلمته في مجلس الأمن قائلا “رغم ضعف الأمن في ليبيا وما ظهر ضد مفوضية الانتخابات فنحن نشجع استمرار المدعية العامة للجنائية الدولية، “فاتو بنسودا” على عملها .. ونحيي السلطات الليبية”

