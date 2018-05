المتوسط :

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، اليوم الأربعاء، لجنة توحيد المؤسسة العسكرية بحكومة الوفاق الوطني لبحث عدد من المواضيع الأمنية في ليبيا .

وبحسب المكتب الإعلامى لحكومة الوفاق، تناول اللقاء، بحضور أعضاء لجنة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بمجلس الدولة ،سبل إعادة تنظيم المؤسسة الدفاعية وتأهيلها، من قبل اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي.

